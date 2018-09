Le Parti Citoyens au Pouvoir veut changer les règles du jeu

Stéphane Blais, chef de Citoyens au Pouvoir (CAP), et Dominik Prud'homme, co-chef, nous ont rencontrés en plein centre-ville de Montréal. Nous avons tenté de brosser un tableau permettant à nos lecteurs de mieux saisir les enjeux qui sont portés par ce parti qui ambitionne de reconnecter les citoyens avec la vie politique.

Restaurer l'intérêt des citoyens envers la politique

Nos interlocuteurs considèrent que les citoyens ne s'impliquent pas dans la vie politique parce que les centres de décision ont été confisqués par une clique de politiciens qui se servent eux-mêmes en oubliant le bien commun. Émules du modèle suisse, là où des mécanismes de démocratie directe permettent de rendre imputable la classe politique, l'équipe de Stéphane Blais souhaite impulser un regain d'intérêt pour la joute politique au Québec.

Stéphane Blais, mardi dernier, lors de la diffusion sur Internet de l'émission « Le Candidat », n'a pas eu peur d'affirmer que « ça existe un parti citoyen qui apporte les véritables solutions pour la société et on est des anti-carriéristes politiques, on veut pas faire carrière en politique ». Son co-chef, Dominik Prud'homme, estime que le marasme politique n'est pas une fatalité de l'existence puisque « sur les chemins les plus sinueux se trouvent les plus grandes destinations », pour reprendre son heureuse formule.

Prendre en main son avenir politique

En bref, les anti-carriéristes de CAP affirment vouloir combattre ce cynisme que la population entretient envers une classe politique de plus en plus déconnectée de la réalité. Leur programme stipule que « libre de toute attache partisane ou idéologique, le parti est un véhicule mis à la disposition des citoyens, pour qu'ils aient enfin, leur mot à dire à l'Assemblée nationale du Québec ». C'est ce qui les incite à ne briguer qu'un seul et unique mandat, le jour où les citoyens décideront de se prendre en main.

Voilà pourquoi ils prisent un modèle de démocratie directe qui fait en sorte que le travail des députés au parlement puisse être encadré par un processus pétitionnaire qui permettra à la population d'avoir son mot à dire sur toutes les grandes décisions qui touchent la nation.

Dominik Prud'homme, un débardeur qui travaille au port de Montréal, avance que « c'est la plateforme de CAP qui m'a motivé à me lancer en politique, malgré tout le cynisme et le désintéressement que je ressentais envers la chose. C'est surtout le concept de démocratie directe qui semble avoir été la bougie d'allumage dans mon cas ».

Une démocratie au service des lobbies

Stéphane Blais remet en question l'état de notre démocratie parlementaire qu'il compare à « une dictature tranquille qui perdure durant quatre ans. Pendant ce temps-là, si les lobbies veulent influencer le cabinet du premier ministre, et le premier ministre comme tel, ils sont capables [grâce à] la discipline de parti d'amener les troupes là où ils veulent ».

C'est donc dire que nous vivons dans une démocratie de façade, un régime où les attentes des citoyens sont tout simplement ignorées par la classe politique. Son bras droit, M. Prud'homme, tient à nous rappeler que « le système actuel ressemble bien plus à une oligarchie qu'a une démocratie si l'on prend l'étymologie des mots grecs. "Demos Kratos" [ça] veut dire le pouvoir au peuple et "Oligos" [ça] veut dire le pouvoir à un petit nombre ».

En définitive, les ténors de CAP souhaitent, dans le cadre d'un unique mandat, mettre en place les mécanismes consultatifs nécessaires qui permettront au peuple de se prononcer sur le type de société qu'il entend léguer à sa progéniture. Stéphane Blais tient à nous rappeler que « le mandat unique [il] est là, de façon intense, afin de favoriser une refonte en profondeur des institutions. C'est des mécanismes de contrôle que l'on va mettre en place et, une fois que l'on sera parti, le peuple aura les cordeaux du pouvoir entre les mains ».