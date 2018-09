Élections Canada veut contrôler l’utilisation des médias sociaux

Voici la ou les sources de cet article : Global News , Radio-Canada et Spencer Fernando / Voici la source de la photo : CC0

Global News a réussi à se procurer un appel d'offres en approvisionnement émis pour le compte d'Élections Canada qui stipule que l'agence responsable des élections est à la recherche de fournisseurs de services en outils de veille sur les médias sociaux. L'agence souhaiterait, toujours selon Global News, serrer la vis aux médias sociaux afin d'éviter que des intérêts étrangers ne tentent de s'en servir pour corrompre le déroulement de la prochaine élection fédérale.

Suivre à la trace l'utilisation des médias sociaux

L'appel d'offres en question stipule que les outils et les compétences recherchés doivent permettre au gouvernement d'effectuer une veille informationnelle « presque en temps réel » afin d'identifier les principaux leaders d'opinion et « des situations potentielles qui risquent d'affecter le déroulement du processus électoral dès le début ».

Par ailleurs, Élections Canada souhaite que ces nouveaux outils de veille puissent être en mesure de « détecter, au gré d'alertes ponctuelles et précises, des incidents ou des tendances susceptibles de compromettre l'intégrité du processus électoral canadien presque en temps réel ». L'agence veut acquérir un système qui lui permettra également d'identifier et de regrouper des événements qui pourront être répertoriés de manière à déterminer l'emplacement géographique de la source. Qui plus est, le système en question devra permettre aux analystes du gouvernement de repérer, avec exactitude, certains mots-clefs ou comptes d'utilisateurs, par exemple.

La chasse aux « fausses nouvelles » se poursuit

Les principales agences de renseignements nord-américaines continuent de pointer du doigt la Russie pour toute une série d'ingérences alléguées qui auraient faussé les résultats des dernières élections présidentielles américaines. Aucune preuve formelle n'a toutefois été amenée sur la table, selon ce qu'avait révélé le président de la commission parlementaire chargée d'enquêter sur ce dossier en mars 2017.

Malgré tout, les agences de renseignement concernées n'ont pas l'intention de mettre un terme à leur campagne de prise de contrôle des médias sociaux et de restriction de leur utilisation. Nous avions déjà souligné, dans un article publié le 28 juin 2018, que les agences de renseignement canadienne et américaine portent une attention soutenue à l'ingérence des « fausses nouvelles » dans le déroulement du processus électoral.